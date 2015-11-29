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أهالى قرية شنو يغلقون طريق كفر الشيخ قلين احتجاجا على الحفر والمطبات

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أهالى قرية شنو يغلقون طريق كفر الشيخ قلين احتجاجا على الحفر والمطبات أهالى قرية شنو يغلقون طريق كفر الشيخ قلين احتجاجا على الحفر والمطبات
أغلق أهالى قرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، طريق كفر الشيخ قلين المار بشنو، أمام السيارات، ووضعوا لودرا كبيرا بعرض الطريق احتجاجا على سوء الطريق ووجود الحفر والمطبات به مما أدى لإعاقة سير السيارات، وتسبب فى يومية، وتجمع مياه الصرف الصحى والأمطار بتلك الحفر.

وحاول قيادات أمن كفر الشيخ فتح الطريق أمام السيارات ولكن الأهالى رفضوا مطالبين بحضور المحافظ، لأنهم تقدموا بعدد من الشكاوى قبل ذلك دون استجابة لهم، برغم وعود عدة وعدها لهم اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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مصر 365

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