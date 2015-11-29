بالصور.. رئيس مدينة مطوبس يتابع أعمال رصف طريق الكنال بكفر الشيخ

قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه تابع أعمال الرصف بطريق الكنال الكوم دميس التابعة للوحدة المحلية لمنية المرشد، لسرعة الانتهاء منه، ورصف عدد من الطرق الأخرى حسب الخطة الموضوعة، وفق تعليمات الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

وأضاف عبد الستار، أنه تابع أسباب توقف محطة البحث العلمى بمحطة مياه الشرب بأبو إسماعيل التابعة لمركز مطوبس المعطلة عن العمل، والتى يوجد بها العديد من المشاكل، ولم يتم النظر لها من قبل برغم أن بها معدات وأجهزة لا توجد بالعديد من محطات البحث العلمى فى عدد من محطات مياه الشرب.

وأشار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إلى أنه سيعقد اجتماعاً مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورفع الأمر لمحافظ كفر الشيخ وللمهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، لمناقشة أسباب تعطل المحطة وإهدار ما بها من أجهزة وعدم استغلالها.

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