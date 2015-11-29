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محافظ المنيا يتابع أعمال توسعة وتطوير مدخل كوبرى النيل

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محافظ المنيا يتابع أعمال توسعة وتطوير مدخل كوبرى النيل محافظ المنيا يتابع أعمال توسعة وتطوير مدخل كوبرى النيل
تابع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أعمال توسعة وتطوير المدخل الخاص بكوبري النيل من الناحية الغربية، حيث تم إزالة الجزيرة الوسطي في مدخل الكوبري والتي كانت تسبب عائقاُ للسيولة المرورية.

وبدأت اليوم أعمال تنسيق وتطوير المدخل عقب إزالة المخلفات مما سيساهم في تيسير حركة المرور وإعطاء مجال أوضح للرؤية وتخفيف حدة الزحام .

أكدت المهندسة ايفيت اسحاق مدير مديرية الطرق ان العمل بتوسعة مدخل الكوبري سيستغرق حوالي 10 ايام من خلال وضع طبقتين من الاسفلت واعلنت انه جاري العمل حاليا في اعمال الرصف بمنطقة ارض المستشار بحي جنوب المدينة ،كما اوشكت اعمال الرصف بشارع مضرب الارز على الانتهاء وجاري انهاء اعمال الدهانات وتجميل الشارع.

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