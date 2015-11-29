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حملة أمنية على العشوائيات بالإسكندرية تضبط 13 قضية حشيش و10 هاربين من أحكام

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حملة أمنية على العشوائيات بالإسكندرية تضبط 13 قضية حشيش و10 هاربين من أحكام حملة أمنية على العشوائيات بالإسكندرية تضبط 13 قضية حشيش و10 هاربين من أحكام
أعدت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، الأحد، حملة أمنية موسعة لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون بالمناطق العشوائية والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية والقوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط قضية حيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش" عيار 12 وعدد 4 طلقات من ذات العيار"، و13 قضية إتجار فى مخدر الحشيش بعدد 5 "طرب" تزن حوالى 1129 جراما"، و7 قضية إتجار فى مخدر الهيروين "تزن حوالى 410 جرامات"، و16 قضية إتجار فى الأقراص المخدرة "بإجمالى عدد 1661 قرصا"، وفى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 46 قضية إحراز سلاح أبيض.

كما تم ضبط 12 قضية تعرض للإناث بالطريق العام، و2 قضية احتساء خمور بالطريق العام، و16 قضية محال عامة بدون ترخيص، و10 قضايا عرض عام بدون ترخيص.

وفى مجال ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام تم ضبط 10 أحكام جناية، و643 حكما بالحبس، و171 غرامة، و26 مخالفة، و850 إجمالى الأحكام، وبلغت حصيلة المبالغ المحصلة 39927 جنيهاً.

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