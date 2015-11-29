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قافلة طبية لفحص 818 حالة من مرضى العيون بقرى الأقصر

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قافلة طبية لفحص 818 حالة من مرضى العيون بقرى الأقصر قافلة طبية لفحص 818 حالة من مرضى العيون بقرى الأقصر
بدأت قافلة طبية متخصصة فى علاج مشاكل الإبصار فى الوحدة الصحية بالنجوع بحرى بالنواصر، بمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 818 حالة، وذلك برعاية بنك الشفاء المصرى وبنك الطعام المصرى، وبمشاركة الجمعيات الأهلية بقرى بالنجوع.

وقامت القافلة بعد توقيع الكشف الطبى على المرضى بأعمال صرف الأدوية، وعمل قياسات النظارة للحالات اللازم لها عمل نظارة، ومن المقرر أن يتم التواصل معهم بعد الانتهاء منها وتسليمها خلال أسبوعين، ويتم التجهيز للعمليات للحالات التى تحتاج لتدخل جراحى.

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مصر 365