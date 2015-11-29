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أهالى الشرقية يشيعون جنازة مرشح الإعادة عزت بدوى

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أهالى الشرقية يشيعون جنازة مرشح الإعادة عزت بدوى أهالى الشرقية يشيعون جنازة مرشح الإعادة عزت بدوى
شيع أهالى محافظة الشرقية، جنازة مرشح جولة الإعادة للدائرة الثانية مركز الزقازيق عزت بدوى، الذى توفى صباح اليوم قبل إجراء الجولة الثانية بـ48 ساعة.

وشارك فى تشييع الجنازة، التى خرجت من قريته كفر عطا الله، مرشحو الدائرة منهم "رفعت بيومى، محمد الصالحى، لطفى شحاتة، هانى أباظة" وآخرون، فضلا عن كبار العائلات ومحبى المرشح.

وتسود الدائرة حالة من القلق والترقب لمعرفة مصير جولة الإعادة، وهل ستتم الإعادة على المقاعد الأربعة بـ7 مرشحين فقط، أم سيتم تصعيد "عبد الحميد العرباوى" الحائز على أعلى الأصوات بعد الفقيد.

وبادر عدد من المرشحين فى إرسال برقيات للجنة العليا للانتخابات للإعلان عن وفاة المرشح واتخاذ ما يلزم من إجراءات بينهم المرشح "أيمن جاب الله".

ويعتبر "عزت بدوى" من أقدم النواب المعاصرين الذين تولوا مقعد الدائرة لعدد طويل من الدورات، حيث كان نائب حزب وطنى سابق، وترشح فى هذه الدورة كمستقل، وتمتع بحب وتقدير الأهالى، لكونه قام بتعيين الآلاف من أهالى المحافظة، وخاصة أهالى الدائرة فى هيئتى السكة الحديد والمترو، حيث شغل الراحل مدير مكتب وزير النقل لأكثر من 20 عاما وبعد المعاش عين كمستشار فى الوزارة.

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