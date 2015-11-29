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مباحث المنتزة ثان بالإسكندرية تضبط عدد من الخارجين على القانون

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مباحث المنتزة ثان بالإسكندرية تضبط عدد من الخارجين على القانون مباحث المنتزة ثان بالإسكندرية تضبط عدد من الخارجين على القانون
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم أسلحة نارية وهيروين.

وتم ضبط كل من " محمد .ف "- 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 وعدد " 4 " طلقات من ذات العيار "بقصد الدفاع"، و" حسام الدين. م"- 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 2 " طربه لمخدر الحشيش " تزن حوالي 500 جرام – بقصد الإتجار"، كما تم ضبط " وائل . ا. م "- 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد " 14" قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالي 150 جرام وعدد " 2 " لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالي 5 جرام " بقصد الإتجار "

كما تم ضبط " محمد . س .ر" - 30 سنة عاطل ، و " جمعه . م .ع" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، محكوم عليهما فى القضية جنايات كفر الدوار – بأمن البحيرة " سرقة بالإكراه " غيابياً بالسجن المؤبد.

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