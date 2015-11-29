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مصرع فلاح صدمه جرار زراعى بالفيوم

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مصرع فلاح صدمه جرار زراعى بالفيوم مصرع فلاح صدمه جرار زراعى بالفيوم
لقى فلاح مصرعه بعدما صدمه جرار زراعى بدون لوحات أثناء سيره بطريق قريتى الخواجات / الصالحية بمركز الفيوم، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من النجدة يفيد بمصرع محمد ع ف 34 سنة "مزارع".

وأكدت التحريات أن جرارا زراعيا بدون لوحات معدنية يقوده عوض. م. ف 26 سنة من قرية البرانى بمركز طامية، صدم المتوفى أثناء سيره بالطريق ما أدى إلى وفاته، تحرر عن الوقعة المحضر 32011 جنح، وأخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

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مصر 365