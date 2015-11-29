مصرع فلاح صدمه جرار زراعى بالفيوم

لقى فلاح مصرعه بعدما صدمه جرار زراعى بدون لوحات أثناء سيره بطريق قريتى الخواجات / الصالحية بمركز الفيوم، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من النجدة يفيد بمصرع محمد ع ف 34 سنة "مزارع".
وأكدت التحريات أن جرارا زراعيا بدون لوحات معدنية يقوده عوض. م. ف 26 سنة من قرية البرانى بمركز طامية، صدم المتوفى أثناء سيره بالطريق ما أدى إلى وفاته، تحرر عن الوقعة المحضر 32011 جنح، وأخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثة وتولت التحقيق.