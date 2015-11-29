أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالمنوفية

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالمنوفية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز تلا بالمنوفية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بقرية كفر ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم نصر القارح، رئيس مباحث مركز تلا، يفيد إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنفيب عن الآثار بقرية كفر ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا مكون من 7 أفراد تم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات التى تستخدم فى الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365