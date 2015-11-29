القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز تلا بالمنوفية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بقرية كفر ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم نصر القارح، رئيس مباحث مركز تلا، يفيد إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى التنفيب عن الآثار بقرية كفر ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا مكون من 7 أفراد تم ضبطهم وبحوزتهم الأدوات التى تستخدم فى الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.