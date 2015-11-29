بالصور تمثال عروس البحر بسفاجا يثير أزمه كبيره بين السكان ويصفونه بصافيناز

ميدان الشهيد حسن أبو الحسن وهو شهيد العمليه نسر بسيناء سمى الميدان على أسمه بسفاجا ويعتبر واحد من أشهر الميادين الموجوده بسفاجا ولكن أحب محافظ البحر الأحمر اللواء ” أحمد عبدالله ” ورئيس مدينة سفاجا اللواء ” هشام أمنه ” عمل بعض التعديلات الجماليه بالميدان وتغييره قليلا فكان المخطط هو الأستعانه بفنانو الرسوم التشكيليه والنحاتون لعمل تمثال بوسط الميدان يرمز إلى عروس البحر حتى تكون لمسه جماليه ورمز للبلد وفى نفس الوقت يتم تغيير أسم الميدان من ميدان الشهيد حسن أبو الحسن إلى ميدان العروس وعند الأفتتاح كان هذا هو المظهر النهائى للتمثال والذى أثار حوله الكثير من الجدل .

أنقسم أهالى سفاجا إلى قسمين منهم من يجد أنه تمثال عادى ولا يوجد به شىء ولكنهم يعترضون على تغيير أسم الميدان الذى سمى تكريما لشهيد سيناء الشهيد حسن أبو الحسن من ميدان الشهيد الى ميدان العروسه وهو أمر لم يتقبلوه وهناك من رأى أنه تمثال لايمت بصله لعروس البحر التى تخيلها الكثيرون بمظهر جمالى أكثر من ذلك وأنه مجرد تمثال لراقصه فأطلق عليه البعض ميدان صافيناز سخرية من التمثال .

شبكةعيونالإخبارية

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