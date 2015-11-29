أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

بالصور تمثال عروس البحر بسفاجا يثير أزمه كبيره بين السكان ويصفونه بصافيناز

Google+ Print

ميدان الشهيد حسن أبو الحسن وهو شهيد العمليه نسر بسيناء سمى الميدان على أسمه بسفاجا ويعتبر واحد من أشهر الميادين الموجوده بسفاجا ولكن أحب محافظ البحر الأحمر اللواء ” أحمد عبدالله ” ورئيس مدينة سفاجا اللواء ” هشام أمنه ” عمل بعض التعديلات الجماليه بالميدان وتغييره قليلا فكان المخطط هو الأستعانه بفنانو الرسوم التشكيليه والنحاتون لعمل تمثال بوسط الميدان يرمز إلى عروس البحر حتى تكون لمسه جماليه ورمز للبلد وفى نفس الوقت يتم تغيير أسم الميدان من ميدان الشهيد حسن أبو الحسن إلى ميدان العروس وعند الأفتتاح كان هذا هو المظهر النهائى للتمثال والذى أثار حوله الكثير من الجدل .

أنقسم أهالى سفاجا إلى قسمين منهم من يجد أنه تمثال عادى ولا يوجد به شىء ولكنهم يعترضون على تغيير أسم الميدان الذى سمى تكريما لشهيد سيناء الشهيد حسن أبو الحسن من ميدان الشهيد الى ميدان العروسه وهو أمر لم يتقبلوه وهناك من رأى أنه تمثال لايمت بصله لعروس البحر التى تخيلها الكثيرون بمظهر جمالى أكثر من ذلك وأنه مجرد تمثال لراقصه فأطلق عليه البعض ميدان صافيناز سخرية من التمثال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر

بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس"

بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس"

اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط

اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط