مسيرة لأهالي الباجور بالمنوفية ضد الاخوان وللحشد لـ 30 يونيه

تظاهر العشرات من أعضاء حزب الدستور وحركة لا للصمت والحزب المصرى الديمقراطى 6 وحركة ابريل ،وحزب الوفد ، وبمشاركة العشرات من الأهالى بالمركز بمدينة الباجور بالمنوفية ، للتنديد بحكم الإخوان والاعتراض على الوضع المتردى لمصر ورفض الأخونة مرة آخرى لمحافظة المنوفية والحشد ليوم 30 يونيو القادم .

انطلقت المسيرة من ميدان الباجور والشارع الجديد مرورا بمبنى حزب الحرية والعدالة ثم النصب التذكارى والشارع الجديد ثم العودة مرة آخرى إلى ميدان الباجور ، ردد خلالها المتظاهرين هتافات منددة بحكم الاخوان ومطالبه باسقاطهم ، ” يسقط يسقط حكم المرشد “،” الاخوان بلطجية ” ، ” يوم 30 العصر هنهد عليهم القصر ” ، ورفعوا لافتات منددة بحكم الاخوان بالاضافة الى أعلام مصر .