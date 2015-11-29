المرصد: غارات روسية تقتل 18 على الأقل بشمال غرب سوريا

قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن ضربات جوية يعتقد إنها روسية قتلت 18 شخصا على الأقل وأصابت عشرات فى بلدة أريحا فى شمال غرب سوريا اليوم الأحد.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيبوا فى الهجوم. وذكر تلفزيون أورينت الموالى للمعارضة إن 40 شخصا على الأقل قتلوا. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير من مصدر مستقل.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين فى وزارة الدفاع الروسية للحصول على تعقيب. وينفذ سلاح الجو الروسى غارات جوية دعما للرئيس السورى بشار الأسد منذ 30 سبتمبر.

وتقع أريحا فى محافظة ادلب التى تهيمن عليها جماعات معارضة مسلحة بينها جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا. والمحافظة ليست معقلا لتنظيم داعش التى تسيطر على مساحات واسعة فى شرق البلاد.

كان الجيش السورى انسحب من أريحا فى مايو مع تقدم تحالف من جماعات مسلحة بينها جبهة النصرة فى ادلب خلال هجوم أسفر عن سقوط المحافظة فى يد المعارضة.

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