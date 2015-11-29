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احتفالية تضامن بالجامعة العربية مع الشعب الفلسطينى

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احتفالية تضامن بالجامعة العربية مع الشعب الفلسطينى احتفالية تضامن بالجامعة العربية مع الشعب الفلسطينى
اخبار فلسطين

نظمت جامعة الدول العربية بالقاهرة بالتعاون مع دولة فلسطين الاحد، احتفالية تضامن مع دولة فلسطين، والذى يتزامن مع اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ومساعد وزير الخارجية " " لشئون دول الجوار السفير اسامه المجدوب ونائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلى ومسئولة مكتب الامم المتحدة للإعلام سوسن غوشة ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية جمال الشوبكى وعدد من ممثلى المندوبيات العربية بالجامعة العربية

تهدف الاحتفالية إلى التأكيد على استمرار وقوف الدول العربية ودعمها لنضال الشعب الفلسطينى العادل خاصة وأن أبناء الشعب الفلسطينى يتعرضون بشكل يومى لعدوان إسرائيلى متواصل ومتصاعد وهو العدوان الذى يستهدف كل شيء فى فلسطين من خلال انتهاكات جسيمة لأبسط حقوق الإنسان"
>وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى إلى عمليات الإعدامات الميدانية التى تتم بدم بارد واستهداف الأطفال وتدنيس الحرمات والمقدسات إلى جانب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بسياسة العقاب الجماعى والإجراءات العقابية التى تقوم بها هذه السلطات بخلاف جرائم المستوطنين الصهاينة.

وأضاف السفير أبوعلى أن هناك جرائم تقوم لها ميلشيات صهيونية مدربة بالإضافة إلى جرائم سلطات الاحتلال لكافة أنحاء الأراضى الفلسطينية.

وأوضح أن الجامعة العربية تسعى حاليا لتوثيق جرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين ضِد أبناء الشعب الفلسطينى من خلال جهود قانونية وسياسية ودبلوماسية، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالشق القانونى تقوم حاليا دولة فلسطين بالتعاون مع الجامعة العربية من أجل توثيق تلك الجرائم وتقديمها إلى الجهات الدولية المعنية ومنها محكمة الجنايات الدولية، خاصة الجرائم التى تحدث فى الوقت الراهن لتحقيق العدالة الدولية الناجزة بحق مرتكبى هذه الحرائم ضد أبناء الشعب الفلسطينى.

وتتضمن فعالية الاحتفال افتتاح الأمين العام للجامعة العربية معرضا للصور يجسد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى .
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مصر 365

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