إزالة التعديات على أرض مخصصة لإقامة مركز شباب جنوب بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف، بالتنسيق مع مركز شرطة ببا حملة لإزالة التعديات على مساحة من الأرض فرض أحد المواطنين سيطرته عليها، وقام بزراعتها رغم تخصيصها لإقامة مركز شباب بإحدى قرى مركز ببا جنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف.

وقامت معدات الوحدة المحلية (لوادر) بإزالة ما بداخل مساحة فدان متعد عليها بقرية البرانقة، من زراعات، فى حملة أشرف عليها اللوء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، وشارك فيها المحاسب محمود المغربى رئيس مركز ومدينة ببا ونائبه مدحت صلاح، والعميد جمال إبراهيم مأمور مركز الشرطة والرائد أحمد على رئيس المباحث وعلى عبد العظيم رئيس مجلس قروى طنسا بنى مالو، وتم تسليم الأرض لإدارة الشباب والرياضة بالمركز، تمهيدا للبدء فى إنشاء مبنى وملاعب لمركز الشباب بالقرية.

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