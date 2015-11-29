بالصور.. وزير الكهرباء يفتتح محطة الرياح بالبحر الأحمر بحضور سفير ألمانيا

افتتح المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، محطة الرياح بمنطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، بحضور السفير الألمانى ورئيس المفوضية الأوروبية، واللواء محمد حلمى رئيس مدينة رأس غارب.

وشاهد الوزير بعد الافتتاح إمكانيات المحطة والتى ستوفر 200 ميجا وات من الكهرباء، وتم تنفيذها بالتعاون بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وألمانيا والمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى .

جدير بالذكر أن المحطة تبلغ تكلفتها 220 مليون يورو، وعقب ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء، سيصبح إجمالى الطاقة المولدة من الرياح 750 ميجا وات، مشيرا إلى أن هناك محطة بقدرة 545 ميجاوات بالزعفرانة شمال البحر الأحمر وأخرى بالغردقة بطاقة 5 ميجاوات .



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