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بالصور.. نائب رئيس محكمة النقض يلتقى بالقيادات الشبابية بالغربية

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بالصور.. نائب رئيس محكمة النقض يلتقى بالقيادات الشبابية بالغربية بالصور.. نائب رئيس محكمة النقض يلتقى بالقيادات الشبابية بالغربية
استقبل محمد شحاتة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، صباح اليوم الأحد، المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، فى ديوان عام المديرية، بحضور الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام لمؤسسة القادة، والدكتور محمد قريبة، أمين مجلس القيادات الشبابية بالغربية، ضمن فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية.

ويتضمن برنامج اليوم لقاء نائب رئيس محكمة النقض بالقيادات التنفيذية الشبابية وعددهم "100" قيادة شبابية من كافة المؤسسات الحكومية بالغربية، ضمن البرنامج القومى لتأهيل وتمكين الشباب العاملين بالمؤسسات الحكومية بمحافظة الغربية.

ويتناول المستشار ماجد خلال لقائه مع القيادات الشبابية المحور القانونى بكافة أشكاله، ويستمر اللقاء لمدة 8 ساعات بقاعة التعليم المدنى والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

كانت فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية قد بدأت يوم الخميس الماضى، وتستمر حتى غدًا الاثنين 30 نوفمبر، تحت رعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة إعداد القادة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد دشنت برنامج إعداد القيادات الشبابية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لإدارة مرافق الدولة، تماشيًا مع سياسة الدولة فى تمكين الشباب من المشاركة فى الإدارة على أسس علمية سليمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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