توافد مواطنى أسيوط على مكاتب البريد لشراء استمارات المنحة المزيفة

توافد منذ الصباح الباكر عشرات الأهالى على مكاتب البريد بمراكز وقرى أسيوط، لإرسال الخطابات الخاصة بمنحة السيسى، وإرفاق الاستمارات الخاصة بالطلبات، التى وصل سعرها إلى 20 جنيها للاستمارة، وذلك رغم تحذيرات وزارة التضامن بعدم وجود منحة باسم الرئيس.

يأتى ذلك فى إطار قيام مديرية التضامن الاجتماعى، ومحافظة أسيوط بنفى وجود ما يسمى بمنحة السيسى التى توافد عليها الآلاف منذ الأربعاء الماضى، للتقديم فيها عبر مكاتب البريد، وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد حذرت فى خطابات رسمية مكاتب البريد بعدم قبول أى طلبات تحت ذلك المسمى.

وكانت قد انتشرت فى محافظة أسيوط ظاهرة بيع استمارات "بدل البطالة" تحت مسمى "منحة السيسى" عبر المكتبات الخاصة، للمواطنين، بدعوى التقديم للحصول على بدل البطالة من الحكومة.

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ومع انتشار الظاهره أصدر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتوعية المواطنين وتحذيرهم من الانسياق وراء الشائعات التى أطلقها البعض بخصوص شراء استمارات التقدم لبرنامج البطالة من خلال إرسالها بالبريد على عنوان خاطىء بالقاهرة .

>وكان قد حذر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط محمد فؤاد الشندويلى من الاستمارة التى يتم تداولها بين البعض تحت مسمى "منحة السيسى" أو بدل البطالة، التى يتم التعامل بها عبر إرسالها بالبريد، وقال إن هذه الاستمارة ليس لها أى أساس من الصحة ولا يوجد ما يطلق عليه بدل بطالة تم إقراره من قبل الحكومة.

بالصور.. كارثة تزوير استمارات بدل البطالة "منحة السيسى" تضرب أسيوط.. القبض على موظف بحوزته أوراق مزورة للنصب على الشباب بحجة الحصول على بدل بطالة.. والمحافظ يناشدهم بعدم الانسياق وراء الشائعات

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التضامن فى خطاب لبريد أسيوط : "لا توجد منحة تسمى منحة السيسى"

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>التضامن فى خطاب لبريد أسيوط : "لا توجد منحة تسمى منحة السيسى"

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