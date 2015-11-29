المرشحون بالعريش يتفقون على وقف المسيرات الانتخابية

قرر المرشحون فى دائرة العريش وقف المسيرات الانتخابية، وكافة أشكال التلاسن بين أنصار المرشحين، وعددهم 4 يتنافسون على مقعدين برلمانيين فى جولة الإعادة.

وأكد كل من المرشحين: الدكتور حسام رفاعى، وعادل زناتى، ورحمى بكير، ومنسى جودة، أنهم غير راضين عن استخدام البعض التنافس الانتخابى بينهم وتحويله إلى مشاكل بين أبناء العريش من عائلاتها والمقيمين فيها، وأنهم يتنافسون فى أجواء ديمقراطية، تتيح للكل التحرك بحثا عن ناخبين مؤيدين له، ولافرق بين من هم أبناء عائلات العريش ومن يقيمون فيها من محافظات أخرى، والجميع يتحمل هم مشترك تعيشه شمال سيناء، وهى تواجه التحديات وتحتاج لنواب أقوياء قادرين على توصيل هموم الناس.

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وتقرر بحسب بيانات صادرة عن المرشحين، وقف كافة أشكال المسيرات وأن يكون التنافس انتخابى صرف، ويترك الحرية للناخبين لأختيار من يريدونه نائبا لهم، وتفويت الفرصة على من يحاولون تحويل التنفاس الى فتنة .

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وقال حسام رفاعى احد المرشحين ان مؤيديه قرروا الغاء مسيره كانت مقرره اليوم حفاظا علي لحمة كل ابناء سيناء، وتقديرا للظروف الامنيه وعدم ارهاق الامن في تأمينها، و احتراما لفترة الصمت الانتخابى والالتزام بها.

وبدوره وجه المهندس عماد البلك مرشح حزب الوفد الخاسر فى الجولة الأولى نداء إلي كل المثقفين والعقلاء من سكان العريش. قائلا " لا داعي لأثاره الفتن والنعرات الطائفيه واثاره المشاكل بسبب الانتخابات " واكد انه تواصل مع كافة الاطراف لمنع المسيرات واحترام الكل لمشاعر الأخرين.

>وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.

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ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".



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