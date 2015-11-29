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بالصور.. أمن قنا يحتفل باليوم العالمى للطفل مع أطفال دور الأيتام

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بالصور.. أمن قنا يحتفل باليوم العالمى للطفل مع أطفال دور الأيتام بالصور.. أمن قنا يحتفل باليوم العالمى للطفل مع أطفال دور الأيتام
احتفلت مديرية أمن قنا، برعاية اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وتحت إشراف قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية باليوم العالمى للطفل، مع أطفال دور الأيتام بمحافظة قنا.
>اليوم السابع -11 -2015

وتم استضافة أطفال دار "أحمد جبره للأيتام"، وتم تنظيم لواء لهم عن دور جهاز الشرطة وأهميته فى الحفاظ على أمن البلاد داخليا والأمن العام، وتوزيع هدايا، ونظمت لهم المديرية احتفالا بنادى الشرطة بمدينة قنا، وتم من خلاله عرض بعض الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة فرقة الفنون الشعبية والاستعراضية، وعروض فنية للأطفال وبعد انتهاء الفقرات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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