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عميد «أورام أسيوط»يحيل 3مديرين للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية

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عميد «أورام أسيوط»يحيل 3مديرين للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية عميد «أورام أسيوط»يحيل 3مديرين للتحقيق بسبب مخالفات مالية وإدارية

أرشيفية

أصدر الدكتور مصطفى الشرقاوى، عميد معهد جنوب للأورام بجامعة أسيوط، قرارًا بإيقاف ثلاثة من مديرى الإدارات عن العمل بمستشفى الأورام الجامعي، التابع للمعهد، على خلفية اكتشاف وجود تلاعب فى الدفاتر الرسمية وارتكابهم عدة مخالفات مالية وإدارية تستوجب الإيقاف عن العمل والتحويل إلى جهات التحقيق المختصة.

وقال الشرقاوي، في بيان صحفي اليوم، إن هذا القرار يأتى فى إطار خطة المعهد لمكافحة الفساد والقضاء عليه، مشيرًا إلى أنه لا تستر على فاسد للارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي داخل المعهد.

يشار إلى أن إدارة المعهد أصدرت فى أغسطس الماضى قرارًا بإيقاف عضو هيئة تدريس بالمعهد عن العمل وإحالته لجهات التحقيق القانونية، على خليفة اكتشاف واقعة فساد وانحراف وظيفى مماثلة.

 

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