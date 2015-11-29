محمد بن زايد: نحتفي بيوم يشكل أقصى قيم الوطنية والولاء

ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، في ذكرى يوم الشهيد، أن الدولة تحتفل بيوم يشكل أقصى قيم الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص وأشدها تأثيراً.

وغرد سموه بقوله: "قرار الشيخ خليفة بتخصيص هذا اليوم يؤكد ان الوطن لا ينسى أبداً أبناؤه الذين يضحون دفاعا عنه ويعملون من أجل رفعته وعزته"

"يوم الشهيد يوم العز والفخر، يوم المجد للإمارات.. يوم الولاء لوطن الخير من شعب الوفاء"

وتابع في تغريدة أخرى: "أبطالاً جادوا بأرواحهم الطاهرة الزكية في ميادين الحق والواجب لكي تظل راية الإمارات عالية خفاقة رمزاً للقوة والعزة والمنعة"

"بقدر فخرنا بشهدائنا، بقدر اعتزازنا بذويهم، الذين أمدّونا بصبرهم ووعيهم ووطنيتهم بالمزيد من القوة والإصرار والثبات"

وأكد سموه أن أكبر تكريم لأرواح شهدائنا الأبرار هو إنجاز المهمة التي استشهدوا من أجلها وهي مهمتنا جميعاً أن تبقى الإمارات عزيزة شامخة.

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