بشرى.. أول علاج لمرضى تكيس الكلى القاتل يُغنى عن زراعة وغسيل الكلى

أعطت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الضوء الأخضر لأول علاج على الإطلاق لمرض تكيس الكلى أو على وجه الدقة داء الكلية متعددة الكيسات المتنحى "ADPKD"، وهو أحد الأمراض الخطيرة والقاتلة التى لا يتوفر لها علاج حتى الآن، غير اللجوء إلى الغسيل الكلوى أو زراعة الكلى أو بعض الوسائل الجراحية الأخرى.

ويعرف العلاج الجديد لتكيس الكلى باسم تولفابتان "olvaptan"، ويحصل عليه المرضى مرتين فى اليوم ليساهم فى إبطاء معدلات نمو وتطور الأكياس على الكلى، ومن المتوقع أن يتم طرحه داخل إنجلترا خلال عام 2016.

ومن أبرز أعراض مرض تكيس الكلى: ارتفاع ضغط الدم وآلام البطن وظهور دم بالبول، ويؤدى هذا المرض إلى ظهور أكياس عديدة على الكلى، قد تتسبب فى نمو حجمها ليصل فى بعض الأحيان إلى 50 ضعف حجمها الطبيعى، الخطير أن هذا المرض يرفع فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوى.



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مرض تكيس الكلى أحد الأمراض الخطيرة والقاتلة

وكشف التقرير أن مرض تكيس الكلى يصيب أكثر من 60 ألف بريطانى، وأثبت إحدى التجارب التى استمرت 3 أعوام أن هذا العقار يساهم فى الحد من حجم الكلى بنسبة 50%، وكما ساهم فى الحد من تدهور وظائف الكلى وتقليل الآلام بالإضافة إلى السيطرة على العدوى الميكروبية التى تصيبها.

ومن جانبه أكد تيس هاريس، مدير المؤسسة الخيرية لمرض تكيس الكلى أن عقار تولفابتان يعد هو العلاج الأول على الإطلاق لمرض تكيس الكلى، ولا يقتصر دوره على تخفيف الأعراض فقط، وسيساهم فى تغيير طبيعة حياة مرضى الكلى وتخفيف معاناتهم ومعاناة أهلهم.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.



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العلاج الجديد لتكيس الكلى