بالصور.. بعد بتر قدميها طفلة الـ6 سنوات تحدت الأطباء والمرض بالرقص

كل يوم تسمع حكاية جديدة عن أشخاص يتحدون المرض والواقع، بتحقيقهم أشياء يحبونها، لكن على غير المألوف طفلة الـ6 سنوات تحدت الأطباء والمرض برقص الترامبولين.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن طفلة تدعى Ava Bainbridge، قد فقدت قدميها نتيجة لإصابتها بعدوى قاتلة لمرض التهاب السحايا الفيروسى، فى 14 شهرا من عمرها، وقد تم بتر جزء من قدميها، وعلى حد قول الأطباء أنها لن تكون قادرة على المشى أو القفز أو الرقص ولن تعيش طفولتها على أكمل وجه.

وحسبما جاء فى التقرير، أن الطفلة تحدت الأطباء وتعلمت المشى بزوج من النعال الاصطناعية مع مجموعة من أصابع القدم، والمفاجأة عند وصولها سن الـ6 سنوات وقفت ترقص على خشبة المسرح، وارتفع صوت الصفيق مع فرحة والديها عند مشاهدتها تتحدى الواقع وتعيش طفولتها، وتعد هذه أول مرة يتم صنع قدم خاصة لطفلة صغيرة، حيث إنها الآن تحب رقص الترامبولين، وتشارك فى مدرسة الدراما.

وتحكى السيدة Ms Day والدة الطفلة إيفا، التى تبلغ من العمر 31 عاما، أن ابنتها كانت مذهلة فى رقص الترامبولين، أما بالنسبة لمرض التهاب السحائى فقد أصاب ابنتها دون سابق إنذار، بظهور طفح جلدى فى البداية، وارتفاع دقات قلبها، وفى غضون ساعات قليلة، بدأت البقع تتطور على جميع أجزاء جسمها من رأسها لقدميها، وفى غضون ساعتين تم وضعها على جهاز التنفس الصناعى بالمستشفى لمدة 10 أيام، مشيرة إلى أن كل هذا يحدث دون العلم ما الذى أصاب ابنتها حتى تم التعرف على إصابتها بعدوى الالتهاب السحائى الفيروسى الذى تمكن منها وتسبب فى بتر قدميها.



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