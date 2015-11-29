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الولايات المتحدة تعلن إنتاج عقار جديد لوقف نشاط "الإيدز"

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الولايات المتحدة تعلن إنتاج عقار جديد لوقف نشاط "الإيدز" الولايات المتحدة تعلن إنتاج عقار جديد لوقف نشاط "الإيدز"
أعلنت باربارا جارسيا مديرة الخدمات الصحية العامة فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، عن طرح إنتاج الخدمات الصحية لدواء جديد لوقف نشاط مرض نقص المناعة البشرى المعروف باسم "الإيدز".

وقد أجريت التجارب على عقار "تروفادا" داخل مدينة سان فرانسيسكو فى مستشفيين و20 عيادة طبية متخصصة لعلاج مرضى الإيدز، وقد بلغت ميزانية الدواء حوالى 2 مليار دولار.

وقد أثبتت الأبحاث على أن العقار "تروفادا" قد أوقف نشاط فيروس "الإيدز" بنسبة 30% بعد استخدام العقار.. وهو عبارة عن حبة واحدة تأخذ مرة واحدة كل يوم، وقد بدأت التجارب على هذا العقار منذ عام 2012 .

وقد أجريت العديد من الدراسات على هذا العقار الفعال فى بريطانيا وفرنسا إلى جانب الوكالة الأمريكية للعقاقير الطبية فى نهاية عام 2012، واعتبرت مدينة سان فرانسيسكو معملا عالميا للعلاج الذى استخدمه 6 آلاف شخص وهم تحت المراقبة الطبية.

وتتراوح سعر عبوة "تروفادا" ما بين 8 آلاف إلى 14 ألف دولار، وهى من إنتاج معامل "جيلياد"، وأن 42% من مستخدمى العقار لديهم انخفاض فى نشاط فيروس نقص المناعة دون استخدام الواقى، حيث تجرى عليهم الاختبارات.

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