عالمان فرنسيان يؤسسان بنك حيوانات منوية لحماية الكائنات المهددة بالانقراض

لجأ العالمان الفرنسيان بان لوكا نللى وكاتيا أورتيس إلى فكرة إنشاء بنك لحفظ الحيوان المنوى للحيوانات، خاصة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض من أمثال "الأيل - الظبى - العنز - البقر - الفهد -الكلاب البرية"، وذلك عن طريق استخدم تقنية الجراحة وعن طريقها يتم حقن مبيض الحيوان الأنثى بهذا السائل، ويتم زرع الجنين الذى تحمله حتى تتم عملية الوضع وهذا البنك يوجد مثيل له فى "سان دياجو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى معهد ليبزج فى مدينة برلين الألمانية .

وقد حاول العالم الفرنسى بان لوكانللى الحصول على حيوان الفيل من جنون إفريقيا عن طريق تخديره بالاستعانة بالطائرة المروحية، لإنقاذ الفيل الأوروبى من الانقراض والذى بلغ عدده 190 فيلا، ونجح عن طريق عملية التعشير الصناعى فى ولادة اثنين من الفيلة، ويجرى المحاولة مع وحيد القرن والزرافة والتى يصعب نقلهما من مكانيهما إلى مكان آخر، للحصول على الحيوان المنوى وعملية التلقيح الصناعى، وآخر محاولته كانت فى مارس الماضى عندما سافر إلى الصين لمحاولة تلقيح أنثى الباندا، لكنه لم يستطيع.