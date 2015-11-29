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افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي السادس للكتاب الثلاثاء المقبل

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افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي السادس للكتاب الثلاثاء المقبل افتتاح معرض جامعة جنوب الوادي السادس للكتاب الثلاثاء المقبل

الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة الوادي الجديد

تستعد جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، لافتتاح معرض جامعة جنوب الوادي السادس للكتاب، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر، والمقرر استمراره  لمدة 10 أيام.

وأشار ” منصور “، إلى أن الجامعة حريصة على إقامة معرض الكتاب سنويًا، لخدمة الطلاب والباحثين والمؤسسات التعليمية والثقافية، ومواطني الإقليم داخل النطاق الجغرافي لجامعة جنوب الوادي، فضلًأ عن تزويد مكتبات الجامعة بالمراجع والكتب التي تخدم العملية التعليمية داخل الجامعة .

وأضاف الدكتور سيد طه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض يشارك فيه  20 دار نشر وهيئة، والتي تعرض اصداراتها في مختلف التخصصات ” العلمية – الأدبية – والثقافية “، بالإضافة إلى المراجع والمجلدات، ومشيرًا إلى أنه ف تم دعوة المؤسسات التعليمية بمحافظة قنا، لشراء احتياجاتها من المعرض،فضلًا عن مخاطبة مكتبات الجامعة لشراء احتياجاتها من المعرض .

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