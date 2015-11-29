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بالصور.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا فى باب العمود بالقدس(تحديث)

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بالصور.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا فى باب العمود بالقدس(تحديث) بالصور.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتل فلسطينيا فى باب العمود بالقدس(تحديث)
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ قليل بقتل فلسطينى فى باب العمود بالقدس.
>وكان قد أصيب حارس حدود إسرائيلى بجروح بالغة بطعنات سكين عند باب العامود فى المدينة القديمة بالقدس.

وتم نقل حارس الحدود إلى المستشفى. وقام عناصر آخرون من حرس الحدود بقتل المهاجم بعدما فتحوا النار صوبه.

ومنذ 1 اكتوبر قتل 99 فلسطينيا بينهم عربى إسرائيلى و17 من الجانب الإسرائيلى إلى جانب أمريكى واريترى بحسب حصيلة وكالة الانباء الفرنسية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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