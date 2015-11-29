نبيل العربى: مسئولياتنا حماية المرأة من كافة أشكال العنف

قال نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، إن الأيام الحالية يشهد فيها العالم إرهاب فكرى مسيس يأخذ من الدين الإسلامى ستار كاذب يمارس من خلاله كافة أشكال العنف الممنهج من أجل تفتيت الأوطان.

وأضاف العربى فى كلمته بمؤتمر المرأة العربية، منذ قليل، "الإرهاب الذى يشهده العالم يجب أن يضعنا جميعا أمام مسئوليات من أجل تمكين النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف الممارس ضدهم".

وأكد نبيل العربى، أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكافئ الفرص للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والمشاركة السياسية هم الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة فى المنطقة العربية، خاصة وأن المرأة العربية أثبتت أنها قادرة على الوقوف على قدم المساواة مع الرجل فى ظل هذه الظروف المعقدة التى تمر بها المنطقة ومدافعة عن الاوطان.

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