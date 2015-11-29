مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين فى حادثين منفصلين بالوادى الجديد، حيث لقى اثنان مصرعهما فى حادث انقلاب شاحنة على طريق الفرافرة الواحات البحرية. كما أصيب ثلاثة اخرين فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة بمركز الداخلة، وتم نقل جثتى الشخصين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، ونقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الداخلة المركزى.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد تلقى إخطارا يفيد بانقلاب شاحنة طوب بالكيلو 100 طريق الواحات البحرية – الفرافرة، كانت قادمةً من محافظة الجيزة ومتجهة إلى الفرافرة، أسفر عن مصرع "حسني السيد محمد"، 38 سنة، عامل، و"محمد أحمد عبدالسلام"، 15 سنة عامل ومقيمان مركز الصف بالجيزة وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي ووتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة التى تباشر التحقيق . صيب منذ قليل 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، بقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

كما اصيب 3 اشخاص فى حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية مما اسفر عن اصابة كلا من أحمد مهدي عبد الله 18 سنة، ومحمد عادل محمد 19 سنة وأحمد شريف حنفي حمودة 18 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية القصر بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالحادث واحيل الى النيابة التى تباشر التحقيق .

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