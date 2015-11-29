ضبط 3 عاطلين بحوزتهم حشيش بطريق طنطا - بسيون بالغربية

تمكن أمين الشرطة "جابر.م.أ" من قوة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية والمكلف بخدمة تأمين طريق (طنطا - بسيون) من ضبط 3 عاطلين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات أمام قرية القضابه التابعة لمركز بسيون، وبحوزتهم قطعة من مخدر الحشيش تزن 150 جراما بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتمكن أمين الشرطة "جابر.م.أ" من قوة المركز والمكلف خدمة تأمين طريق (طنطا-بسيون) من ضبط "عبدالرحمن.ع.أ" 17سنة، و"محمود م ع" 18 سنة عاطل، "نادر م ع" 17 سنة عاطل، مقيمون بقرية البكاتوش التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ أثناء استقلالهم دراجة نارية "توك توك" قيادة المتهم الأول.

وعثر بسقف الدراجة النارية "توك توك" على (قطعة من مخدر الحشيش تزن 150 جراما)، كما عثر بحوزة المتهم الأول على (مبلغ 80 جنيها وهاتف محمول)، والثالث على (هاتف محمول)، تم التحفظ على المضبوطات والدراجة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 21264 جنايات مركز بسيون لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.