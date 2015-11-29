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ضبط مسجلين خطر بحوزتهما صور وبيانات لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

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ضبط مسجلين خطر بحوزتهما صور وبيانات لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ضبط مسجلين خطر بحوزتهما صور وبيانات لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية
تمكن النقيب أحمد صلاح المدبولى - الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية "منفذ أبيس" دائرة قسم شرطة ثان الرمل من ضبط كل من "محمود. ا.س" - 40 سنة صاحب محل أدوات منزلية مقيم دمنهور محافظة البحيرة السابق اتهامه فى عدد 20 قضية "حريق عمد وانضمام لجماعة محظورة وسلاح بدون ترخيص – مخدرات – سرقة – خطف – خيانة أمانة – بلطجة – آداب" آخرها القضية جنايات دمنهور "حريق عمد وانضمام لجماعة محظورة".

كما تم ضبط "إيهاب. ك. ا" -48 سنة عاطل مقيم دمنهور – محافظة البحيرة السابق اتهامه فى القضية جنح دمنهور "آداب عامة"، بحوزتهما عدد 10 أقراص مخدرة وصور ضوئية من محاضر خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى لوقائع فض رابعة وميدان النهضة – وضبط عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى أثناء استقلالهما السيارة رقم ن ب هـ " قيادة الثانى".

وجارى استكمال الفحص بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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