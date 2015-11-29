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بالصور.. ضبط 3 فتيات هاربات من أسرهن فى أحضان راغبى متعة عرب بفيلا بالهرم

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نجحت مباحث آداب الجيزة، فى ضبط 3 فتيات هاربات من أسرهن، متلبسات فى أحضان راغبى متعة من السائحين العرب داخل فيلا بحدائق الأهرام ، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، معلومات عن قيام قوادة شهيرة تدعى سهى باستقطاب الفتيات اللاتى يعانين ظروفا صعبة وفارين من أسرهن واستغلالهن فى أعمال الدعارة مقابل 2000 جنيه للفتاة، على أن تحصل زعيمة الشبكة على 1500 جنيه من المبلغ.

وعلى الفور وعقب التأكد من صحة المعلومات، داهمت قوة ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدين محمد سعيد والرائد أحمد أبو السعود رجال مباحث آداب الجيزة الفيلا، وضبطت داخلها ثلاثة فتيات هن " آلاء ونورهان ووفاء"، وجميعهن هاربات من أسرهن بينهن فتاة هربت بسبب قيام والدها باغتصابها، والثانية بسبب رفض والدتها لزواجها من شاب بعد أن دخل بها، والثالثة هاربة بسبب عنف زوجها.

وتمكن رجال مباحث الآداب من ضبطهن متلبسات بممارسة الرذيلة مع ثلاثة رجال من العرب، كما تم ضبط سيدة تدعى "رضا" ورجل يدعى "نجاح" معاونين لزعيمة الشبكة التى هربت قبل ضبطها.

وبمواجهة المتهمات اعترفن بحصولهن على مبلغ 500 جنيه من زعيمة الشبكة التى تحصلت على 2000 جنيه من راغبى المتعة لكل فتاة مقابل قضاء سهرة حمراء بالفيلا، وتم التحفظ على مبالغ مالية وأوقية ذكرية وخمور وملابس داخلية وخارجية للمتهمين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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