حبس عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا بالمعادى 4 أيام

أمر عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا بمنطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اعترافه بارتكاب الواقعة.

كان ضباط مباحث إدارة تأمين المعادى، تمكنوا من ضبط "أحمد.ع.س" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 18619 لسنة 2014م بولاق الدكرور- جيزة "سرقة وسائل نقل".

وبتفتيش المتهم تم ضبط بحوزته كاميرا تصوير، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 27 جنيها ماليزى، و10 جنيهات سويسرى، و5 دولارات أمريكى، واعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "لوران كريشوف كونوس" ملحق بسفارة سويسرا بالقاهرة، بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20105 لسنة 2015م جنح المعادى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.