أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا بالمعادى 4 أيام

Google+ Print
حبس عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا بالمعادى 4 أيام حبس عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا بالمعادى 4 أيام
أمر عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس عاطل متهم بسرقة شقة ملحق سفارة سويسرا بمنطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اعترافه بارتكاب الواقعة.

كان ضباط مباحث إدارة تأمين المعادى، تمكنوا من ضبط "أحمد.ع.س" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 18619 لسنة 2014م بولاق الدكرور- جيزة "سرقة وسائل نقل".

وبتفتيش المتهم تم ضبط بحوزته كاميرا تصوير، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 27 جنيها ماليزى، و10 جنيهات سويسرى، و5 دولارات أمريكى، واعترف بقيامه بسرقة المضبوطات من داخل مسكن "لوران كريشوف كونوس" ملحق بسفارة سويسرا بالقاهرة، بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20105 لسنة 2015م جنح المعادى، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365