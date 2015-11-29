زعيم كوريا الشمالية يلزم شعبه بتقليد تسريحة شعره

أصدرت السلطات الكورية الشمالية أوامر إلى جميع الرجال بالاقتداء بتسريحة شعر الزعيم الكوري الشمالي كم جونغ أون بألا يزيد طول شعرهم فوق الأذنين على اثنين سنتمتر.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يوجب على الرجال نسخ تسريحة الزعيم الكوري التي تتسم بتمشيطه إلى الخلف ورفع مقدار اثنين سنتيمتر فوق الأذنين كنوع من الولاء والطاعة له، كما صدرت تعليمات إلى النساء بمحاكاة تسريحة زوجته ري سول جو، بحسب ما ذكرت صحيفة “الرياض” السعودية نقلاً عن “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت أن الزعيم كيم اختار في البداية تسريحة جده كيم آيل سونغ محاولاً بناء قاعدته للبقاء في السلطة من خلال التذكير بأيام الازدهار الاقتصادي النسبي في عهد كيم الجدـ وكان كيم ايل سونغ المعروف بلقب الزعيم العظيم يظهر بنفس التسريحة.