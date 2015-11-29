أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زعيم كوريا الشمالية يلزم شعبه بتقليد تسريحة شعره

Google+ Print
زعيم كوريا الشمالية يلزم شعبه بتقليد تسريحة شعره زعيم كوريا الشمالية يلزم شعبه بتقليد تسريحة شعره

زعيم كوريا الشمالية

أصدرت السلطات الكورية الشمالية أوامر إلى جميع الرجال بالاقتداء بتسريحة شعر الزعيم الكوري الشمالي كم جونغ أون بألا يزيد طول شعرهم فوق الأذنين على اثنين سنتمتر.

وأشارت إلى أن القانون الجديد يوجب على الرجال نسخ تسريحة الزعيم الكوري التي تتسم بتمشيطه إلى الخلف ورفع مقدار اثنين سنتيمتر فوق الأذنين كنوع من الولاء والطاعة له، كما صدرت تعليمات إلى النساء بمحاكاة تسريحة زوجته ري سول جو،  بحسب ما ذكرت صحيفة “الرياض” نقلاً عن “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت أن الزعيم كيم اختار في البداية تسريحة جده كيم آيل سونغ محاولاً بناء قاعدته للبقاء في السلطة من خلال التذكير بأيام الازدهار الاقتصادي النسبي في عهد كيم الجدـ وكان كيم ايل سونغ المعروف بلقب الزعيم العظيم يظهر بنفس التسريحة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة