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مصرع طالبين غرقًا في النيل بسوهاج

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مصرع طالبين غرقًا في النيل بسوهاج مصرع طالبين غرقًا في النيل بسوهاج

شخص يغرق  - أرشيفية

لقي طالبان مصرعهما، غرقًا، في نهر النيل بمركز المنشاة، اليوم، أثناء قيامهما بالاستحمام في النيل.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة، إخطارًا بغرق شخصين بنهر النيل بناحية جزيرة المنتصر دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري وتـــم انتشـــال الجثتيـن.

بالفحص تبين غرق حسام محمود علام أحمد 16 عاما، طالب، ومحمود محمد فاضل محمد 16 عاما، طالب، ويقيمان بناحية البياضية بالناظر دائرة المركز.

بسؤال عوض أحمد علي درويش 64 عاما، مزارع “نجل عم والد الأول”، وعاطف فاضل محمد 54 عاما، مبيض محارة “عم الثاني” ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء قيام المذكورين بالاستحمام بالنهر غرقا بـه، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم نقل الجثتين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

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