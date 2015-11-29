بدء المؤتمر الدولى الخامس للثروات المائية بالإسكندرية

بدأ منذ قليل، المؤتمر الدولى الخامس للثروات المائية بفندق شيراتون المنتزه، تحت رعاية وزارة التعليم العالى والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والذى يستمر على مدار يومى 29 و30 نوفمبر الجارى.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويهدف المؤتمر إلى توفير فرصة للعلماء والباحثين المصريين والأجانب، لتقديم أحدث النتائج والتقنيات والاتجاهات فى إدارة استثمار وتنمية الموارد المائية .
كما يسعى المؤتمر إلى تقديم نتائج الأبحاث العلمية فى جميع جوانب الموارد المائية، والتى تشمل بيئات المياه العذبة والبحرية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والاستزراع السمكى.