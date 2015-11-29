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نقابة المهندسين بالإسكندرية تجتمع بالنواب لحل أزمة العقارات المخالفة

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تجتمع بالنواب لحل أزمة العقارات المخالفة نقابة المهندسين بالإسكندرية تجتمع بالنواب لحل أزمة العقارات المخالفة
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، وذلك بنادى المهندسين بالإسكندرية سابا باشا، وهم إبراهيم عبد الوهاب، وأحمد خير الله، وإنجى مراد، وحسن خير الله، ومحمد عطا، وكمال أحمد، وطارق السيد، وسمير البطيخى، وسوزى عدلى، وهند الجبالى، وهيثم الحريرى، لمناقشة مشكلة المبانى المخالفة بالإسكندرية.

كمل ناقش الاجتماع مشاكل مهندسى الأحياء التى بدأت فى يناير من العام الماضى بتوجههم بشكوى إلى النقابة بسبب إلقاء القبض عليهم بطريقة عشوائية ومحاسبتهم على إجراءات إدارية لا علاقة لهم به، وإرسال العديد من الخطابات إلى الجهات المختصة منهم النائب العام والنيابات، للمطالبة بتفعيل القانون الخاص بوجود ممثل من النقابة أثناء التحقيق مع المهندسين، وكذلك إخطار النقابة قبل القبض عليهم، فيما أكدت النقابة أنه يتم تأديب المهندس مهنيًا حين إثبات إدانته.

وطالبت نقابة المهندسين فى بيان لها اليوم، بضرورة وجود خدمة الشباك الواحد ليقوم المقاول بتقديم أية أوراق إليه ليأخذ دورته مما يوفر الجهد والوقت والمال وغلق الباب أمام أى تلاعب يعود بالضرر على منظومة البناء.

كما أكد أعضاء مجلس النواب على ترحابهم بالتعاون والتكاتف والعمل مع النقابة بهدف تقليل الأعباء الواقعة على مدينة الإسكندرية ودعم التوسع العمرانى الذى سيساهم كثيرًا فى حل المشكلة.

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