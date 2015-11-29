وقف معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب

أصدر اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسماعيلية قرارا بوقف الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الأسماعيلية عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات فى وفاة طبيب بعد القبض عليه.

وكان معاون مباحث قسم أول اتهم بالتعدى على الطبيب البيطرى عفيفى حسنى أثناء القبض عليه من صيدلية زوجته، مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى وتوفى.

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