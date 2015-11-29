اليوم.. سفيرا الاتحاد الأوروبى وألمانيا يدشنان أكبر مزرعة للرياح بمصر

يقوم الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية من خلال البنك الألمانى للتعمير(KFW) وبنك الاستثمار الأوروبى بتدشين مزرعة الرياح بخليج الزيت اليوم بالإشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة. ويحضر التدشين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبى ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر السفير جيمس موران وسفير ألمانيا فى القاهرة يوليوس جيورج لوى.

وقال بيان للاتحاد الأوروبى اليوم إن الميزانية الإجمالية للمشروع تبلغ 340 مليون يورو تشمل منحة بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى. وتصل طاقة توليد المشروع إلى 800 جيجاوات/ساعة سنوياً ما يكفى لتوفير الطاقة الكهربائية لما يقرب من 500 ألف أسرة، ويسهم فى منع حوالى 400 ألف طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

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