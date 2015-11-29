تركيا: استلمنا جثمان الطيار الروسى وإرساله لموسكو فى وقت لاحق

أعلن رئيس الوزراء التركى داود أوغلو، استلامهم جثة الطيار الروسى الذى لقى مصرعه بعد قذف القوات التركية الجوية طائرته على الحدود مع تركيا، مفيدا بأنهم سيسلمون جثمان الطيار إلى العاصمة موسكو فى وقت لاحقا.

وأكد رئيس الوزراء التركى، فى تصريحات نقلتها قناة العربية أن حادثة إسقاط المقاتلة الروسية قد يتكرر إذا غاب التنسيق فى سوريا، مطالبا بالتنسيق مع سوريا لتلافى المزيد من الحوادث المماثلة لإسقاط الطائرة الروسية.

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