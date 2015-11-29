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وزير الاتصالات: توعية المواطنين بمواعيد التطعيمات برسائل عبر الموبايل

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وزير الاتصالات: توعية المواطنين بمواعيد التطعيمات برسائل عبر الموبايل وزير الاتصالات: توعية المواطنين بمواعيد التطعيمات برسائل عبر الموبايل
أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة صحتك فى رسالة للتوعية بمرض السكر، تهدف إلى تسخير التكنولوجبا فى التوعية والوقاية من الأمراض، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن برامج توعية لـ6 أمراض، منها السكر والقلب وفيرس سى.

وقال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال إطلاق مبادرة صحتك فى رسالة للوقاية من مرض السكر، إن التوعية بخطورة المرض تقى من الإصابة به، وهو ما يحمى الكثير من المواطنين، مشيرا إلى أن الرسائل ستتضمن أماكن علاج السكر وباقى الأمراض.

وأضاف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، أن الوزارة بصدد إطلاق حملة للتوعية بالتطعيمات والأمصال واللقاحات لما لها من أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الرسالة ستتضمن مواعيد التطعيمات وأماكن الحصول عليها.

وأشار الدكتور إبراهيم الحداد المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات إلى ضرورة مكافحة الأمراض غير المعدية، مضيفا أن اهتمام باستخدام التكنولوجية فى التنمية ينم عن رؤى حقيقية لإصلاح منظومة الصحة.

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مصر 365

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