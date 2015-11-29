بالصور.. ضبط أعلاف حيوانية وأرجل دواجن وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة بالتعاون مع قطاع الأمن بالمديرية، وتم تحرير 23 حالة مخالفة مرورية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتحرير 23 حالة مخالفة تموينية، متنوعة ما بين سلع مجهولة المصدر، وحالات انتاج خبز ناقص الوزن، والبيع بدون شهادة صحية، وحالات بيع بدون الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و200 رغيف خبز بلدى مدعم يتم تجميعها بدون وجه حق، و50 كيلو أرجل دواجن، و21 كيلو أسماك مجهولة المصدر، و8 كيلو لانشون، وعدد من عبوات الزبادى مجهولة المصدر، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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