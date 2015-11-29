أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقابة الصيادلة بالبحيرة تستنكر حادث اقتحام صيدلية فى الإسماعيلية

Google+ Print
نقابة الصيادلة بالبحيرة تستنكر حادث اقتحام صيدلية فى الإسماعيلية نقابة الصيادلة بالبحيرة تستنكر حادث اقتحام صيدلية فى الإسماعيلية
أعرب مجلس نقابة الصيادلة بالبحيرة عن استنكاره الشديد لواقعة اقتحام أحد ضباط الشرطة لصيدلية بمدينة الإسماعيلية، والقبض على زوج صاحبة الصيدلية، ليلقى مصرعه بعدها.

وأكد مجلس النقابة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، أن اقتحام ضابط شرطة للصيدلية مجاملة لصاحب العقار، لتسهيل طرد الصيدلانية وقيامه بالقبض على زوجها من داخل الصيدلية بدون إذن من النيابة العامة أو تواجد التفتيش الصيدلى يعد مخالفة للقانون وانتهاكا واضحا لحقوق الصيادلة.

وأعلن مجلس نقابة الصيادلة بالبحيرة تأييده للنقيب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الضابط المتهم والتعامل مع الموقف بأنه حدث فردى من ضابط غير مسئول، كما طالب المجلس وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة هذا الضابط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365