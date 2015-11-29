نقابة الصيادلة بالبحيرة تستنكر حادث اقتحام صيدلية فى الإسماعيلية

أعرب مجلس نقابة الصيادلة بالبحيرة عن استنكاره الشديد لواقعة اقتحام أحد ضباط الشرطة لصيدلية بمدينة الإسماعيلية، والقبض على زوج صاحبة الصيدلية، ليلقى مصرعه بعدها.

وأكد مجلس النقابة برئاسة الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة، أن اقتحام ضابط شرطة للصيدلية مجاملة لصاحب العقار، لتسهيل طرد الصيدلانية وقيامه بالقبض على زوجها من داخل الصيدلية بدون إذن من النيابة العامة أو تواجد التفتيش الصيدلى يعد مخالفة للقانون وانتهاكا واضحا لحقوق الصيادلة.

وأعلن مجلس نقابة الصيادلة بالبحيرة تأييده للنقيب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الضابط المتهم والتعامل مع الموقف بأنه حدث فردى من ضابط غير مسئول، كما طالب المجلس وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة هذا الضابط.