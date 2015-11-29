مباحث مركز بسيون تضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش فى الغربية

ألقى ضباط مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين مقيمان بقرية القضابة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وبحوزتهما 2 فرش حشيش و24 قطعة حشيش تزن كيلو جرام، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى و2هاتف محمول.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون، بتمكن الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين "شريف.ع.م" 25سنة عاطل، و"محمود.م.س" 25سنة عاطل، وبحوزتهما 2 فرش حشيش، و24 قطعة لمخدر الحشيش تزن كيلو جرام و 2هاتف محمول ومبلغ 235 جنيها بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 20885 جنايات مركز بسيون لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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