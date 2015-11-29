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مشروع أوروبى لاستخدام سموم الحيوانات لعلاج بعض الأمراض

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مشروع أوروبى لاستخدام سموم الحيوانات لعلاج بعض الأمراض مشروع أوروبى لاستخدام سموم الحيوانات لعلاج بعض الأمراض
توصل فريق من الباحثين الأوروبيين على رأسهم العالم الفرنسى جيل نيكولا، إلى جمع أكثر من 4 آلاف نوع من السموم من 210 حيوانات منها الثعابين والعناكب والمخروطية، وهى جنس من الرخويات التى تعيش فى الشواطئ الاستوائية، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية، فى إطار المشروع الأوروبى الذى بلغ تحويله 6 ملايين يورو من خمس دول أبرزهم فرنسا، بالإضافة إلى جامعة البحر المتوسط، وجمعية ابسيكسى، بهدف استخدام السموم من الحيوانات المختلفة واستخدامها فى العقاقير الطبية لعلاج بعض الأمراض مثل مرض السكر من النوع الثانى والسرطان وأمراض القلب وبعض الآلام.

وأوضح العالم الفرنسى، أن هذه السموم تحتوى على "مينى بروتين" مكون من 10 إلى 100 حمض أمينى، مما يماثل 90 % من المادة الجافة، والتى تعد بالمئات بعضهم قادر على الرسخ على مستقبلات أو القنوات الأيونية للخلايا ويخفف من أعمالهم أو يغلق إنتاجهم.
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