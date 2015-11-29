مصرع شخص وإصابة آخرين في انهيار جزئي لمنزل بسوهاج‎

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر وحفيدته فى انهيار جزئي لمنزل بقرية مبانى عنيبس، بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة والمصابين.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير الأمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة جهينة بانهيار جزئى بمنزل أثناء عملية البناء ووجود متوفى ومصابين من بينهم طفلة.

بالفحص تبين انهيار حائط منزل قديم ملك ، محمد عسران 70 عامًا عامل آثر قيامه بزرع أحد الأعمدة الخرسانية لإقامة صبة عليها برفقة أحد العمال ويدعى وجيه أبو الغيط عنانة 39 عامًا، مما أسفر عنه انهيار أحد حوائط المنزل.

نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة مالك المنزل ببتر بالقدم اليسرى وحفيدته الطفلة دنيا صلاح محمد عسران – 3 سنوات، تم إخطار النيابة التى صرحت بدفن الجثة.

بسؤال عم المتوفي سمير عنان سنادة، 65 سنة مزارع أيد مضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

تم التحفظ علي المنزل وتعيين الحراسة اللازمة عليه ،وجاري العرض على النيابة العامة.