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"وفد الشرقية" يعلن تأييده للواء حسن السيد فى جولة الإعادة بالزقازيق

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"وفد الشرقية" يعلن تأييده للواء حسن السيد فى جولة الإعادة بالزقازيق "وفد الشرقية" يعلن تأييده للواء حسن السيد فى جولة الإعادة بالزقازيق
قال محمد ذكى عبد العزيز، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، إن اللجنة العامة لحزب الوفد استقبلت اللواء حسن محمد السيد مرشح الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمدينة الزقازيق، والتى تأتى فى إطار جولاته الانتخابية بالدائرة قبل انتخابات الإعادة.

وأعرب اللواء حسن عن تقديره الشديد لدور حزب الوفد فى الحياة السياسية المصرية على مدى ما يقرب من 100 عام، محتفظاً بمبادئه العريقة وثوابته الوطنية.

واستعرض اللواء حسن محمد السيد خلال لقائه قيادات حزب الوفد بمقر الوفد بمدينة الزقازيق سيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابى، موضحاً أنه تقلد العديد من المناصب الهامة داخل القوات المسلحة حتى عين مديراً لسلاح المركبات لمدة 6 سنوات، وأنه أحرز ما يقرب من 14 ألف صوت بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالدائرة الأولى بمدينة الزقازيق.

وأعلن الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد بالشرقية وقيادات الحزب عن مساندتهم اللواء حسن السيد ودعم حزب الوفد بالزقازيق له خلال معركة الإعادة كوجه مشرف للنائب المحترم ذى الأداء الراقى والممنهج داخل المجلس النيابى القادم .

وحضر اللقاء عدد كبير من قيادات حزب الوفد على رأسهم الدكتور حاتم الأعصر واللواء طبيب محمد النجومى رئيس النادى السياسى، والعميد طارق عبد الله، والعميد سعيد عبد الفتاح، عضوا لجنة الدفاع والأمن القومى والدكتور محمد سمير حجاج مقرر لجنة الشئون الصحية، ومحمد ذكى عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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