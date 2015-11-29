ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، اليوم، حملة مرورية بدائرة قسم ثان الزقازيق، بمشاركة ضباط إدارة المرور، ولجنة من مديرية الصحة، حيث تم ضبط 4 سائقين للقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشن حملة مرورية مكبرة بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث تم إجراء التحاليل الطبية لعدد 28 سائقًا، وثبتت إيجابية 4 حالات منهم بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والمتهمون هم: "وجيه.م.ن.م" 25 عامًا، و"عماد.ال.ع.ع" 28 عامًا، و"تامر.ف.ع.أ" 25 عامًا، و"عبدالله.أ.ع.أ" 29 عامًا.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الفقى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.