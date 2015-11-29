ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات بالشرقية

شنت مديرية أمن الشرقية، اليوم، حملة مرورية بدائرة قسم ثان الزقازيق، بمشاركة ضباط إدارة المرور، ولجنة من مديرية الصحة، حيث تم ضبط 4 سائقين للقيادة تحت تأثير المواد المخدرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشن حملة مرورية مكبرة بالتعاون مع مديرية الصحة، حيث تم إجراء التحاليل الطبية لعدد 28 سائقًا، وثبتت إيجابية 4 حالات منهم بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والمتهمون هم: "وجيه.م.ن.م" 25 عامًا، و"عماد.ال.ع.ع" 28 عامًا، و"تامر.ف.ع.أ" 25 عامًا، و"عبدالله.أ.ع.أ" 29 عامًا.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الفقى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.