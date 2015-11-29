صحيفة سعودية: إحباط تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين فى اليمن

تمكن طيران التحالف العربى الذى تقوده السعودية من إحباط محاولة إيرانية جديدة، لتهريب أسلحة لعميلها الحوثى فى اليمن.

وقالت مصادر ميدانية فى تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" الأحد، أن المقاتلات قصفت ثلاثة زوارق، كانت تحاول التسلل إلى مناطق يوجد فيها المتمردون الحوثيون وفلول المخلوع، على عبدالله صالح، قبالة سواحل محافظة شبوة. حيث حاولت الاقتراب من منطقة بئر على.

وأضافت المصادر أن التحالف رصد الزوارق الثلاثة، وطلب منها التوجه نحو منطقة معينة محددة للتفتيش، إلا أنها حاولت الهرب وزادت من سرعتها، مما دفع سفن التحالف إلى إطلاق أعيرة نارية تحذيرية فى الهواء، كما حلقت مروحيات أباتشى فوق الزوارق، مما دفع اثنان من الزوارق إلى الامتثال للتعليمات. فيما استمر الثالث فى محاولة الهرب ورفض التوقف، مما أرغم المروحيات على قصفه وتدميره، حيث احترق تماما وتناثرت أشلاؤه.

وتابعت المصادر بالقول أنه بعد توقيف الزورقين تم إخضاعهما لعمليات تفتيش دقيقة، أسفرت عن اكتشاف كميات من الصواريخ والذخائر كانت مخبأة فى أماكن سرية، وبالتحقيق مع طاقمى الزورقين أقرا بأن مصدر الأسلحة هو إيران، وأن عناصر تابعة للحرس الثورى اتفقت معهم على تهريبها إلى منطقة معينة فى محافظة شبوة.

وقال المركز الإعلامى للمقاومة أن محاولات إيران تهريب الأسلحة لعميلها الحوثى وفلول المخلوع صالح، سوف تزداد، لاسيما فى محافظة شبوة، مشيرا إلى أن ذلك سيأتى لتعويض النقص الحاد فى إمدادات الانقلابيين، نظير الرقابة المشددة التى تفرضها قيادة التحالف على كافة المنافذ، إضافة إلى الغارات الجوية العنيفة التى تشنها طائراته على كافة مخازن الانقلابيين، مما أدى إلى تدمير الأسلحة والذخائر التى كانوا يعولون عليها لمواصلة اعتداءاتهم على المدنيين، كما قامت قوات المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الموالى للشرعية بقطع طرق الإمداد عن المتمردين.

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