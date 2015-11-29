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بالصور.. وفود المبايعين تتواصل مع مرشحى دائرة بئر العبد فى شمال سيناء

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بالصور.. وفود المبايعين تتواصل مع مرشحى دائرة بئر العبد فى شمال سيناء بالصور.. وفود المبايعين تتواصل مع مرشحى دائرة بئر العبد فى شمال سيناء
شهدت مجالس مرشحى الإعادة بدائرة بئر العبد فى محافظة شمال سيناء، استمرار وصول وفود المبايعين والمباركين المعلنين ولاءهم لكل مرشح من رؤوس العائلات والقبائل.
>اليوم السابع -11 -2015

ويتنافس فى دائرة بئر العبد أبناء العمومة على مقعد برلمانى واحد، وهم النائبان السابقان رمضان سرحان وسليمان الزملوط، واشتعلت حرارة التنافس بين المرشحين، وبدأ أنصار كل مرشح يتفاخرون بأعداد من يصلهم على مدار اليوم من الوفود لإعلان بيعة الولاء، وحرص أنصار كل مرشح على تخصيص مساحات على مواقع التواصل لنشر صور المؤيدين لهم.
>اليوم السابع -11 -2015

وفى مقدمة المؤيدين مؤيدو المرشح سليمان الزملوط، من الرموز القبلية، سالم العكش رئيس المجلس المحلى السابق للمحافظة، وأحد كبار قبيلة العقايلة، إلى جانب رموز من قيادات قبلية من عشائر وعائلات السماعنه والعلاوية، إلى جانب العائلات التى تتبع المرشح من أبناء قبيلته "البياضية"، ورموز من قبيلة الأخارسة.
>اليوم السابع -11 -2015

فيما لم ينقطع وصول وفود المبايعين من ابناء القبائل، وابناء المحافظات المقيمين فى مدينة بئر العبد للمرشح رمضان سرحان، وظهر من مؤيدية البرلمانى السابق نصرالله الاقرع احد قيادات قبيلة الاخارسة،وقيادات قبيلة الدواغرة الى جانب عائلات من ابناء قبيلتة " البياضية " .

وبفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء.
>اليوم السابع -11 -2015

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".
>وفى نظام القوائم حصدت "فى حب " الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".
>اليوم السابع -11 -2015

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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